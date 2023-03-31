Начало апреля, как начало апреля

Похолодание, пришедшее в последние дни марта в центрально-европейскую часть России, окажется кратковременным: к выходным на смену холодному фронту придет очередной атлантический циклон и апрельская погода.

Температура воздуха в первые дни второго месяца весны превысит норму на 2-4 градуса.

Да, не обойдется без небольших дождей, которые пройдут не везде. В облачном покрове будут прояснения – и это хорошие шансы для теплых весенних солнечных лучей. А южный и юго-восточный умеренный ветер будет повышать показания термометров.

Ко второму апреля в Москве и Ярославле температура воздуха повысится до +10 градусов, а вот в Санкт-Петербурге погода будет совсем не весенней — температура будет колебаться около нулевой отметки.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в 1-2 апреля 739-746 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 3 метров в секунду.