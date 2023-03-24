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Погода как в начале апреля

24.03.2023, 7:07, Погода
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Погода в выходные дни будет больше похожа на апрельскую. А дожди и тепло поспособствуют дальнейшему таянию снега.

Над центрально-европейской части России сохраняется западно-восточный перенос воздушных масс, отмечают метеорологи. Поэтом погоду регионе будут определять североатлантические циклоны. Значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 4-6 градуса и будут соответствовать концу первой декады апреля.

Будет преимущественно облачно и время от времени пройдут небольшие дожди.

25-26 марта в Москве дневная температура повысится до +9 градусов, в Ярославской области на 1-2 градуса прохладнее. В Санкт-Петербурге значительно холоднее — температура вряд ли повысится выше 5 градусов тепла.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но в конце ее ожидается похолодание — в ночные часы до минусовых значений.

Атмосферное давление в выходные 736-740 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 26 марта было в 1973 году: +12,6 градуса. А в этот день 1963 года в городе было очень холодно: -26,2 градуса.




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