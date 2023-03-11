Рыбинцы могут сообщить информацию о местах сбыта наркотиков

В период с 13 по 24 марта 2023 года Ярославская область присоединяется к проведению 1 этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации.

Жители Рыбинска смогут сообщить о фактах нарушений законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, о распространении пронаркотического контента в сети Интернет по следующим телефонам (информация принимается на условиях анонимности):

+7 (4852) 73-10-50 – телефон доверия УМВД России по Ярославской области,

+7 (4855) 29-02-33 – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Рыбинска,

+7 (4855) 29-00-81 – отдел по профилактике правонарушений администрации города Рыбинска.

Информацию об оказании квалифицированной помощи и консультирование по вопросам лечения и медицинской реабилитации наркозависимых в Рыбинске можно получить по телефону +7 (4855) 24-51-59 –диспансерно – поликлиническое отделение № 2 ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ».

Администрация города Рыбинска