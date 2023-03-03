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Циклон не допустит тепла

03.03.2023, 7:07, Погода
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Центрально-европейская часть России пока останется под влиянием тыловой части обширной тропосферной ложбины, где будет отмечаться перенос воздушных масс с северо-запада.

До конца недели температура будет немного превышать климатическую норму, а в начале следующей недели немного похолодает. В целом, март в регионе – вполне зимний месяц, поэтому снегопады и морозы не исключение.

Весна началась с очень разной погоды, отмечают метеорологи. В первой половине недели восток Европейской России и Урал оказались в зоне мощного холодного фронта. В итоге, здесь несколько дней не прекращались снегопады. В центральных областях погода накануне была более спокойной, но тоже скорее зимней, чем весенней. Сюда вслед за фронтальным разделом оказалась заброшена порция весьма холодного воздуха.

В конце рабочей недели в регион начали поступать воздушные массы из Атлантики, в результате к выходным в зоне оттепелей окажется вся южная половина региона вплоть до линии Саратов-Великий Новгород.

В начале следующей недели влияние циклона все еще будет ощущаться, но он повернется уже своей холодной стороной и с северо-западными ветрами показания термометров в ночные часы будут понижаться — до -10 … -12 градусов.

4 и 5 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле днем ожидается -1 … -3 градуса, ночью — до -7. Погода будет пасмурной и со снегом.

Атмосферное давление в выходные – 725-735 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 5 марта было в 2013 году: -31,3 градуса. А этот день 1959 года в городе было тепло: +6,0 градусов.




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