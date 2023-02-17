Погода под влиянием циклонов

К выходным определять погодные условия в центрально-европейской части России начнет циклон, который распространит свое влияние с северо-запада.

Календарный февраль завершает зимний сезон, но в регионе пока ничто не напоминает о скорой весне. Зима не только не сдается, но и укрепляет свои позиции, возводя оборонительные валы из снега. Этому способствуют зачастившие на Русскую равнину циклоны.

Очередной из них, образовавшись южнее Исландии, пройдет по акватории Норвежского моря, югу Скандинавии, Финскому заливу и протянет свои атмосферные фронты к центральным областям. С циклоном будет связано низкое атмосферное давление, снегопады, метели, а в его теплом секторе повышение температуры до 0 градусов.

18-19 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области температура ожидается от -3 до -7 градусов.

В начале следующей недели влияние циклона все еще будет ощущаться, но он повернется уже своей холодной стороной и с северо-западными ветрами показания термометров будут понижаться — до -10 … -14 градусов.

Атмосферное давление в выходные понизится с 745-726 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, до 7 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 18 февраля было в 1954 году: -31,5 градуса. А этот день 2020 года в городе было тепло: +6,2 градуса.