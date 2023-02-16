Фальшивок в регионе стало значительно меньше

По информации ярославского отделения Банка России на территории области в 2022 году были выявлены 152 поддельных денежных знака Банка России.

Число фальшивок в регионе сократилось на 43% – годом ранее их было обнаружено 267.

Почти в 2,5 раза – с 196 до 81 штуки – снизилось число подделок номиналом 5 тысяч рублей, хотя по-прежнему банкнот этого номинала среди обнаруженных фальшивок больше всего. Число выявленных за год поддельных тысячерублевых банкнот сократилось с 30 до 40 штук. Кроме того, обнаружено 30 подделок номиналом 2000 рублей и одна фальшивая пятисотрублевая банкнота.

Также в 2022 году было выявлено 17 поддельных банкнот номиналом 100 долларов США.

Эксперты ярославского отделения Банка России рекомендуют ярославцам проверять подлинность наличных денег в момент их получения. При этом удобно пользоваться бесплатным приложением «Банкноты Банка России».