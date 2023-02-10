Погодная неустойчивость

Погодные условия в последние дни в центрально-европейской части России определял антициклон, пришедший с Запада.

Но температура воздуха, на некоторое время приблизившись к климатической норме, снова повысилась. В выходные дни североатлантический циклон, центр которого расположился над Шпицбергеном, внесет коррективы в погоду региона. Облаков станет больше, станет приниматься снег от небольшого до умеренного.

Образовавшийся с середины января дефицит осадков и снежного покрова в центральной России в ближайшие дни будет устранен, предупреждают метеорологи. Снег будет идти разной интенсивности. Температурный фон немного превысит климатическую норму, но будет переменчивым, а ветер усилится.

11-12 февраля в Москве и Ярославской области температура будет колебаться от -2 до -7 градусов. В Санкт-Петербурге ожидается около 0 градусов.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные 745-752 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 7 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 11 февраля было в 1985 году: -38,9 градуса. А этот день 2002 года в городе было относительно тепло: +4,0 градуса.