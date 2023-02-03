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Оттепель не задержится

03.02.2023, 7:07, Погода
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Погода начала февраля в центрально-европейском регионе России больше похожа на мартовскую.

Температура, стараниями атлантическими циклонов, превышает климатическую норму на 5-6 градусов, то и дело принимается небольшой снег. И погодные условия в эти выходные будет определять небольшой циклонический вихрь.

Но оттепель продержится недолго, отмечают метеорологи. Нынешний атмосферный фронт окажется последним в череде атлантических вторжений, а вслед за ним будет распространяться скандинавский антициклон.

К началу следующей недели он захватит почти весь регион, и это будет началом коренной перестройки погодных процессов. Впрочем, морозов не обещают.

4-5 февраля в Москве и Ярославле от -1 градуса днем, до -5 ночью. В Санкт-Петербурге немного холоднее — до -7 градусов.

В начале следующей температура понизится до -4 … -6 градусов.

Атмосферное давление в выходные 747-752 мм ртутного столба. Ветер северных направлений, до 2 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 5 февраля было в 2006 году: -36,9 градуса. А этот день 2002 года в городе было тепло: +4,2 градуса.




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