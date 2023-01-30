Рыбинск. Криминальная хроника

В Рыбинске полицейскими раскрыты два факта незаконного присвоения денежных средств

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратились две пожилые местные жительницы, которые пояснили, что они в разное время – одна в августе, вторая в октябре 2022 года. – обратились в одно и то же похоронное агентство и оплатили услугу по изготовлению памятника на захоронения их родственников, но памятники так и не были изготовлены.

Сотрудниками полиции установлена жительница г. Рыбинска 1995 г.р., которая ранее работала в указанном заявительницами похоронном агентстве стажером и принимала у них заказы на изготовление памятников. Женщина взяла оплату с клиенток в размере 21 тыс. рублей и 24 тыс. рублей соответственно, но указанные денежные средства не внесла в кассу предприятия, а присвоила себе.

В данный момент в отношении подозреваемой следственным подразделением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (Незаконное присвоение или растрата с причинением значительного ущерба). Ведется следствие.

Установлен молодой человек, повредивший колеса нескольких автомобилей

Утром 19 января в г. Рыбинске в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что на ул. Моторостроителей неизвестный повредил колеса нескольких припаркованных автомобилей.

Участковыми уполномоченными полиции с использованием записей камер видеонаблюдения установлен молодой человек 2004 г.р., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он дал признательные показания и пояснил, что на момент совершения правонарушения находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении жителя Рыбинска 2004 г.р. составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Решением суда ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 3 суток.

Установлена подозреваемая в совершении краж из квартир пожилых граждан

В полицию Рыбинска с заявлением о краже обратилась пенсионерка 1942 г.р. Она сообщила, что неизвестная женщина, представившаяся социальным работником, пришла в ее квартиру и, воспользовавшись отвлечением внимания хозяйки, похитила денежные средства в сумме 220 тысяч рублей и ювелирные украшения.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была выявлена подозреваемая – местная жительница 1953 г.р. В настоящее время установлена ее причастность к совершению еще одного подобного преступления: под схожим предлогом женщина вошла в квартиру к пенсионерке 1932 г.р. и похитила более 130 тысяч рублей.

Следственным подразделением МУ МВД «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полиция предупреждает: уважаемые пенсионеры, будьте осторожны! Не вступайте в общение с незнакомыми людьми, не впускайте их в свой дом. Велика вероятность того, что «гости» могут оказаться мошенниками, совершить кражу, другие преступления.

Помните: социальные работники не приходят без предупреждения. Для того, чтобы социальный работник пришел к пожилому человеку, необходимо подать соответствующее заявление в учреждение надомного обслуживания. После этого пенсионеру сообщат, кто и когда его будет посещать. Поэтому открывать дверь нужно только известному вам социальному работнику, а не каждому, кто им представился.

Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом, сообщайте в полицию по телефону 02, с мобильного – 102. Не будьте доверчивыми!