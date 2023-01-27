Погодная неустойчивость

Погоду в ближайшие дни будет определять барическая ложбина, вытянувшаяся с северо-востока на юго-запад Европейской России и атмосферные фронты.

Температура воздуха в последние выходные января немного понизится, предупреждают метеорологи. В течение ближайших дней будет приниматься небольшой снег и он немного освежит городские серые пейзажи за окном.

28-29 января в Москве похолодает в ночные часы до -6, а в Ярославской области — до 9 градусов мороза. В Санкт-Петербурге немного подморозило уже сегодня, но в воскресенью вновь потеплеет до нулевой отметки.

В начале следующей недели характер погоды не измениться, но температура повысится до 0 … -3 градусов.

Атмосферное давление в выходные упадет с 755 до 743 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 29 января было в 1956 году: -36,4 градуса. А этот день 1990 года в городе было относительно тепло: +3,5 градуса.

По предварительным прогнозам синоптиков, грядущий февраль в регионе окажется на 3 градуса выше климатической нормы, а по количеству осадков, как минимум, будет соответствовать норме, а как максимум – может превысить её на 10–20 процентов.

При этом, февраль ожидается более снежным, чем январь. Сейчас высота снежного покрова ниже нормы. Осадков за уходящий месяц выпало всего около 50-60 процентов.