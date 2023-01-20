Погода возвращается в зиму

Погода в центрально-европейской части России на этой неделе очень сильно отошла от зимней нормы.

Местами даже прошли обильные дожди, когда только за ночь 19 января местами выпало от 9 до 13 мм осадков. Температура во второй половине недели отклонилась от положенных зимних показателей в сторону аномального тепла на 5-7 градусов.

Но аномальная тёплая погода в европейской части страны продержится недолго – уже в выходные она вернется в норму. Над Русской равниной формируется обширный очаг высокого давления, а в зимний период это означает понижение температуры вследствие ночного выхолаживания, поясняют метеорологи.

Уже в субботу в регионе станет распространять влияние гребень холодного континентального антициклона с центром над Южным Уралом. Ветер стихнет, давление продолжит расти, небо временами станет проясняться, а температура воздуха понижаться. В ночные часы на дорогах и тротуарах ожидается гололедица. Гололедица сохранится и в воскресенье, поэтому нужно быть предельно внимательными при прогулках и перемещениях.

Уже 21 января в Санкт-Петербурге будет -4 … -7 градусов, а в Москве и Ярославле к 23 января в ночные часы похолодает до 9 градусов мороза.

В начале следующей недели характер погоды не изменится – будет пасмурно, днем около -5, ночью до -10 градусов.

Атмосферное давление в выходные 759-764 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 22 января было в 1985 году: -35,2 градуса. А этот день 2020 года в городе было тепло: +4,3 градуса.