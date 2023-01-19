В Ярославле выявлен новый способ мошенничества

На своем официальном сайте региональное УМВД сообщило о новом способе мошенничества, который выявлен в Ярославле. В ОМВД России по Кировскому городскому району обратилась пенсионерка 1948 г.р., которая стала жертвой обмана.

Накануне заявительнице на стационарный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что с ее счета в банке посторонние лица пытаются снять деньги. Под предлогом обеспечения безопасности финансовых активов он настоятельно рекомендовал снять в банке все сбережения, закрыть счет, а наличные денежные средства передать курьеру. Звонивший пояснил, что деньги вернут на следующий день после проведения процедуры обновления единого лицевого счета.

Пенсионерка не стала уточнять поступившую информацию в банке и выполнила все указания. Кроме того, при снятии денежных средств со счета женщина убедила сотрудника банка, что наличные нужны ее родственнику на ремонт. К заявительнице приехал незнакомый молодой человек, которому она в подъезде своего дома передала денежные средства в сумме 850 тысяч рублей. Взамен гость вручил женщине письмо якобы от Банка России с подтверждением проведения процедуры обновления единого лицевого счета.

На следующий день денежные средства пенсионерке никто не вернул, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Следственным подразделением ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

В ярославском отделении Банка России напоминают, что Банк России не работает напрямую с физическими лицами, не имеет их лицевых счетов, не высылает никаких заявлений или удостоверений сотрудников. Исключены также инициативные звонки, СМС-сообщения физическим лицам от сотрудников Банка России. Инициаторами подобной коммуникации, в которой упоминаются служащие Банка России, ведутся разговоры о неких «единых счетах в системе Банка России», могут быть только мошенники.

Телефонные мошенники могут представляться также сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками правоохранительных органов. В случае если позвонившие интересуются вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждают, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, незаконно снять денежные средства с принадлежащих вам счетов, немедленно прекратите телефонный разговор. Никогда не выполняйте указаний неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Если у вас возникли сомнения относительно безопасности своих денежных средств, самостоятельно перезвоните в свой банк по телефону и уточните интересующую вас информацию.