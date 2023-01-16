Рыбинск. Криминальная хроника

В Рыбинске полицейскими раскрыто мошенничество

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление о списании денежных средств со счета женщины 1974 г.р.

Установлено, что в гости к заявительнице пришел знакомый и попросил мобильный телефон под предлогом игры, а затем осуществил онлайн-перевод денежных средств в сумме более 144 тысяч рублей с ее банковских карт на свою банковскую карту.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – житель г. Ярославля 1987 г.р., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Следственным подразделением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция напоминает: будьте внимательны, не оставляйте без присмотра банковские карты и мобильный телефон, исключите доступ к ним третьих лиц во избежание несанкционированного использования мобильных банковских услуг.

Полиция предупреждает: будьте бдительны при покупке или продаже товаров через Интернет

В МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель 1990 г.р. с заявлением о мошенничестве.

Мужчина пояснил, что его супругу заинтересовало объявление о продаже щенков породы шпиц. Она связалась с продавцом, который предложил продолжить общение в одном из мессенджеров. В ходе дальнейшей переписки «продавец» прислал ссылку якобы для оплаты щенков. Женщина перешла по указанной ссылке, ввела в предлагаемой форме реквизиты банковской карты заявителя, Далее с ней связались из «техподдержки» и сообщили, что оплата не прошла, и прислали ссылку якобы на форму возврата денежных средств. Перейдя по указанной ссылке, супруга заявителя вновь ввела банковские реквизиты карты мужа и код из поступившего смс-уведомления. В результате со счета заявителя двумя транзакциями были списаны денежные средства на общую сумму 38 285 рублей.

По данному факту следственным подразделением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Ведется следствие.

Полиция напоминает: чтобы сохранить свои денежные средства, необходимо соблюдать простые правила:

– все общение должно происходить на площадке сайта объявлений;

– не переходите по ссылкам, которые вам присылают неизвестные, несмотря на называемые предлоги;

– не переводите деньги в качестве частичной или полной оплаты. Помните: осуществление этой операции не гарантирует получение приобретаемого товара;

– не осуществляйте никаких действий с банковскими картами по указаниям посторонних лиц, даже если они представляются покупателями или продавцами.

Будьте бдительны!

В Ярославской области полицейскими пресечена деятельность финансовой пирамиды

Следователем МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ, в отношении местной жительницы, которая подозревается в создании финансовой пирамиды.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что пострадал от действий аферистки. Под предлогом получения высоких процентов от инвестиций злоумышленница похитила у него свыше 700 тысяч рублей.

На следующий день в тот же отдел внутренних дел вместе с адвокатом пришла подозреваемая и написала заявление о явке с повинной. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.

Кроме того, полицейскими установлены 38 граждан, которые лишились своих сбережений при аналогичных обстоятельствах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Рыбинске полицейскими изъята крупная партия наркотиков

Сотрудниками ОНК МУ МВД России «Рыбинское» при силовой поддержке сотрудников Росгвардии выявлен факт хранения наркотических средств.

В ходе расследования уголовного дела по факту сбыта наркотических средств в отношении неработающего местного жителя 1975 г.р. в ходе обыска, выявлен факт хранения наркотиков: в частном доме, расположенном в Рыбинском районе, находящемся в пользовании подозреваемого, были обнаружены и изъяты наркотические средства, которыми согласно заключения эксперта ЭКЦ УМВД России по Ярославской области, являются марихуана в высушенном виде 2 966.1 гр. и части наркосодержащего растения конопля в высушенном виде 1 236.7 гр.

Подозреваемым даны признательные показания. Установлено, что наркотики предназначались для собственного потребления.

Следственным управлением МУ МУД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

УМВД России по Ярославской области напоминает, что любой гражданин, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может сообщить данные сведения в полицию. Звоните по телефону 02, с мобильного – 102.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже автомашины из гаража в г. Рыбинске

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Переборы и сообщила о том, что неизвестные проникли в гараж, расположенный в гаражном массиве, путем срезания ворот в местах крепления петель и похитили автомашину «Вольво» и ворота от гаража.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлен подозреваемый – неработающий местный житель 1988 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что совместно с друзьями, которым сказал, что у него есть разрешение на утилизацию бесхозного имущества, срезали петли ворот, манипулятором загрузили в арендованную автомашину похищенный из гаража автомобиль, ворота от гаража и уехали. Имущество сдали в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Жительницы г. Рыбинска пострадали от действий мошенников, по указаниям неизвестных они перевели более 3 млн. рублей.

Полиция г. Рыбинска призывает жителей города и района исключить общение с незнакомыми лицами, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов и финансовых учреждений, сообщающих о подозрительной активности неизвестных лиц в отношении счета клиента, убеждающих оказать помощь в поимке мошенников.

В МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Волжский 1960 г.р. Она пояснила, что ей неоднократно поступали звонки по телефону от лиц, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Под предлогом содействия правоохранительным органам – пресечь «незаконное списание денежных средств» и помочь поймать мошенников, неизвестные убедили заявительницу перевести имеющиеся денежные средства на «защищенные счета».

Женщина не стала обращаться для уточнения в банк, выполнила указания звонивших и перевела деньги в сумме около 2,6 млн. рублей.

Также в полицию поступило еще одно аналогичное заявление от жительницы п. Каменники 1959 г.р., которая перевела мошенникам под предлогом аннулирования несанкционированно оформленных кредитов на ее имя более 560 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 4 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ведется расследование.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками полиции. Помните: злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Ни банки, ни правоохранительные органы никогда не попросят вас снять наличные денежные средства в банкомате и перевести их на якобы безопасный счет, а также продиктовать коды из СМС, трехзначный код безопасности на обратной стороне банковской карты (CVV и СVC), информацию о сроке действия карты, не потребуют помочь в расследовании мошенничества, используя ваши счета или наличные денежные средства. Ни банки, ни правоохранительные органы не просят установить приложение для удаленной поддержки или управления данными. Так делают только мошенники!

Общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте. Алгоритм действий при поступлении таких звонков только один: сразу же прекратить разговор, как только речь касается ваших финансов!