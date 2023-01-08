Мороз уходит вместе с праздниками

Обширный антициклон, наполненный аномально холодными арктическими воздушными массами, продолжает движение по территории центрально-европейской России, опускаясь всё дальше к югу.

Однако тенденция на потепление уже наметилась. Северные ветры постепенно развернутся на восточные, а потом и на южные направления, и поступление холодного воздуха в регион прекратится.

В ночь на понедельник термометры покажут −20 … −25 градусов, местами до −30, днём ожидается −14 … −19, что пока ещё существенно – на 10–15 градусов ниже климатической нормы.

Во вторник процесс повышения температуры продолжится, а в среду его активизирует приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт, который вызовет усиление ветра, небольшой снег, и поднимет температуру в дневные часы до −5 … −10. Будет ветрено и снежно, предупреждают метеорологи.

В последние дни в центральной России и Поволжье местами были зафиксированы 30-градусные морозы: Лесной Заповедник (Тверская область) −31,3, Арзамас (Нижегородская область) −32,7, Шарья (Костромская область) −31,7, Городище (Пензенская область) −31,0, Бавлы (Татарстан) −35,5, Клявлино (Самарская область) −32,2.

Холоднее всего было на востоке ЕТР: Абдулино (Оренбуржье) −35,9 градуса, Чернушка −38,8 (Пермский край). В Башкортостане местами ударили 40-градусные морозы: Архангельское −40,2, Улу-Теляк −40,7, Караидель −41,8.