В каких случаях могут на самом деле позвонить сотрудники банка?

– Мне позвонили на сотовый, спросили – совершала ли я операцию по переводу средств. Я испугалась, что мошенники звонят, и бросила трубку. Потом поняла, что мне могли на самом деле звонить из банка по поводу перевода денег сыну. В банк-то я перезвоню, есть номер. Но стало интересно узнать – в каких ситуациях действительно могут звонить сотрудники банка? – Галина В., Ярославская область

Отвечает специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко:

– Из банка на самом деле могут позвонить, чтобы убедиться, вы ли совершаете не свойственную для вас операцию. Например, вы всегда расплачивались картой в продуктовых магазинах рядом с домом и делали переводы за коммунальные услуги, не более того. И вот внезапно с вашей карты пытаются совершить перевод на крупную сумму. И когда у банка возникает подозрения, операция может быть приостановлена на срок до двух дней.

В течение этих дней вам как раз и могут позвонить из банка. Менеджер должен уточнить: вы действительно хотите провести такую-то операцию? Если ваш ответ будет отрицательным, то операцию отменят. Но если в течение этого времени с вами связаться не удалось, транзакция совершится. Замечу, при проверке подозрительной операции сотрудник банка не будет выуживать из вас конфиденциальную информацию (данные паспорта, информацию с лицевой и оборотной сторон карты, смс-коды).

Из банка могут позвонить, рекламируя ту или иную финансовую услугу, если у банка есть ваше согласие на обработку персональных данных. При таком звонке сотрудник колл-центра также не станет уточнять ваши личные и финансовые данные.

Если возникла ситуация, когда вам нужно обратиться по телефону в банк (например, вы потеряли карту и обратились в банк для ее блокировки), вы можете без опаски сказать: как вас зовут, кодовое слово и последние цифры номера карты на лицевой стороне, если вы держатель нескольких карт этого банка. Но никогда сотрудник банка не станет интересоваться секретными кодами – на обратной стороне карты, из СМС, ПИН-кодом, коротким кодом для входа в мобильное приложение банка, логином, паролем для входа в онлайн-банкинг.

Будьте бдительны в денежных вопросах!