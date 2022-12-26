Рыбинск. Криминальная хроника с 19 по 25 декабря

В Рыбинске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в угоне автомашины

В ночное время в ходе патрулирования на улице Герцена в Рыбинске, нарядом ДПС ГИБДД обнаружена автомашина «Форд Фокус» после ДТП, за рулем которой находился мужчина с признаками опьянения. Предъявить документы на право собственности и право управления транспортным средством мужчина не смог. От прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Сотрудниками полиции установлена личность водителя, это неработающий, ранее судимый житель микрорайона Переборы 1996 г.р. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что, не имея права на управление транспортным средством, решил покататься на машине своей сожительницы, пока она спала. Не справился с управлением и совершил ДТП.

Сотрудниками ДПС ГИБДД в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 166 УК РФ (угон). Ведется дознание. Машина помещена на штрафстоянку.

В отношении мужчины, использовавшего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело

В ночное время в Рыбинске сотрудникам ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Лада Приора» под управлением мужчины 1996 г.р. с внешними признаками опьянения. При проверке документов, водитель предоставил водительские права с признаками подделки. Изъятый документ направлен на исследование в ЭКЦ УМВД России по Ярославской области. Согласно справке, об исследовании ЭКЦ УМВД, данный документ изготовлен не по технологии предприятия Гознак.

Мужчиной даны признательные показания, он пояснил, что приобрел подложный документ у незнакомого ему мужчины. Расследование продолжается.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков)

Также сотрудниками ДПС ГИБДД составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Задержан подозреваемый в совершении кражи семи телефонов из магазина

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в ночное время, разбив входную пластиковую дверь неизвестные, проникли в магазин сотовой связи на ул. Моторостроителей и похитили семь сотовых телефонов. Ущерб составил около 85 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при содействии сотрудников Росгвардии задержан подозреваемый в совершении преступления неработающий, ранее судимый мужчина 1988 г.р., которым даны признательные показания. Со слов злоумышленника похищенные телефоны он продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В Рыбинске возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества при поиске работы через интернет

В полицию поступило заявление жителя г. Рыбинска 1965 г.р. о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у него денежные средства в сумме 9000 рублей.

Установлено, что заявителю позвонил неизвестный и предложил ему работу, по объявлению о поиске которой, мужчина разместил в сети Интернет ранее. Звонивший за вознаграждение предложил мужчине ухаживать за своим отцом, пока сам будет находиться в командировке и предложил перевести на карту заявителя деньги на приобретение продуктов и лекарств для отца.

Согласившись, заявитель предоставил данные банковской карты и секретный код, который пришел в смс – сообщении. После чего «работодатель» перестал выходить на связь. Спустя несколько месяцев, мужчина получил информацию из банка о задолженности по кредитной карте, которую необходимо погасить. Перепроверив данную информацию в банке, заявитель понял, что ранее произошло списание с кредитной карты, данные которой, он предоставил неизвестному.

Также в полицию с аналогичным заявлением обратилась местная жительница 1955 г.р. Женщине позвонил неизвестный, под предлогом предоставления работы по объявлению, которое она разместила в сети интернет ранее, убедил перевести денежные средства в сумме 52 тыс. рублей на номера сотовых телефонов, что женщина и сделала.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция призывает граждан быть осторожными! Ни в коем случае нельзя переводить денежные средства и предоставлять данные банковских карт по указанию неизвестных.