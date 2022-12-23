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Оттепель волнами

23.12.2022, 7:07, Погода
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Оттепель в центрально-европейской части России задержится ненадолго.

Очередной североатлантический циклон, пришедший в регион, прервал зимнюю погоду, сначала превратив улицы в каток, а затем в снежное месиво и лужи. Циклонический вихрь принес не только теплый воздух, но и осадки.

Волны в западном воздушном потоке продолжат определять по-зимнему переменчивый характер погоды, поясняют метеорологи. Но оттепель завершится уже в субботу, а в воскресенье температура начнет понижаться и ее значения станут отрицательными. Впрочем, она по-прежнему будет выше климатической нормы. Осадки будут выпадать в виде снега. На дорогах гололедица, местами сильная.

24 декабря в дневные часы в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле чуть выше 0, ночью -4 … -6 градусов. 25 декабря температура достаточно резко снизиться — в ночные часы до 12 градуса мороза. Вместе с морозом повыситься и атмосферное давление.

В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится, но уже с середины температура вновь начнет повышаться, и не исключено, что к следующим выходным она вновь дойдет до плюсовых значений.

Атмосферное давление в выходные 741-760 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 24 декабря было в 2012 году: -31,5 градуса. А этот день 2019 года в городе было тепло: +5,5 градуса.




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