Рыбинск. Криминальная хроника с 5 по 18 декабря

Жительница Рыбинского района лишилась денежных средств общаясь по телефону с неизвестными

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского района и сообщила о том, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Под предлогом оказания содействия, с целью сохранности денежных средств и перевода на безопасный счет, убедили оформить кредит и перевести на указанные ими номера сотовых телефонов, что женщина и сделала. Ущерб составил сумму более 1 млн. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование продолжается.

На данный момент на территории Ярославской области наиболее распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка». Мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо соблюдать несколько простых правил:

По возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми.

При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.

Не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию.

Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах.

Сотрудники Банков никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет!

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Более миллиона рублей жительница Рыбинска перевела на «безопасные счета»

В МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 1965 г.р., которая сообщила, что ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и банка, и сообщили, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств ей необходимо снять накопления со своего счета и положить на «безопасный счет». Женщина не стала обращаться в банк для проверки информации, выполнила указания звонивших. Сначала она оформила кредит и перечислила неизвестным лицам через банкомат 800 тыс. рублей, затем злоумышленники убедили женщину списать с кредитной карты на счета неизвестных еще 315 тысяч рублей. кредита и перевести денежные средства на указанный номер карты.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция предупреждает: мошенники используют разные способы, чтобы войти в доверие к гражданам, а затем убедить их совершить те или иные финансовые операции. Если вам поступил звонок от неизвестных, сообщающих о подозрительных действиях с вашими банковскими счетами, немедленно прервите разговор. Это самый надежный способ избежать обмана.

Никогда не выполняйте указаний неизвестных лиц, кем бы они ни представились.

Старайтесь перепроверять сведения, касающиеся ваших финансов. Вы можете самостоятельно перезвонить в свой банк по телефону, указанному на карте, и уточнить интересующую информацию у реального специалиста.

Проведите разъяснительную беседу с пожилыми родственниками, доступно объясните им, что нельзя сообщать конфиденциальные сведения неизвестным людям по телефону. Убедите их всегда советоваться с вами, прежде чем предоставить личную информацию о себе или совершить какие-либо действия с банковской картой по указанию третьих лиц.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже кошелька

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что, находясь на территории АЗС, после оплаты топлива, выронил кошелек и ушел. Обнаружив пропажу, мужчина вернулся, однако кошелька уже не было. Сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый, местный житель 1985 г.р. Мужчина пояснил, что приехал заправить свой автомобиль на АЗС и обнаружил оставленный кошелек, забрал его и скрылся.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное частично изъято. Дознание продолжается.

В Рыбинске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в присвоении чужого имущества

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление местного жителя о том, что он не получил назад дорогостоящий электроинструмент, который сдал в аренду. Сумма ущерба составила 66 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – молодой человек 2002 г.р., ранее судимый за аналогичное преступление.

Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что воспользовался предложением о сдаче в аренду электроинструмента, которое нашел на сайте объявлений, но в назначенное время имущество не вернул и продал неизвестному лицу. Свой поступок молодой человек объяснил наличием финансовых проблем.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 160 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Задержан подозреваемый в совершении кражи электроинструмента

В полицию г. Рыбинска с заявлением о краже обратилась администратор одного из городских скверов: в ночное время неизвестный мужчина путем подбора ключа проник в подсобное помещение и похитил электроинструмент. Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

В результате поисковых мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам был задержан ранее судимый местный житель 1995 г.р., у которого изъято похищенное – торцовочная пила и углошлифовальная машина.

Следственным подразделением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейскими установлен подозреваемый в совершении краж колес из гаража и автомобиля

В полицию г. Рыбинска поступило заявление от мужчины 1988 г.р. о том, что в период с лета 2021 года до ноября текущего года неизвестные путем свободного доступа из гаража похитили 10 автомобильных колес, а также автомобиль «Тойота Королла». Сумма ущерба составила 85 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении кражи установлен ранее не судимый местный житель мужчина 1992 г.р., которым даны признательные показания.

Установлено, что злоумышленник был знаком с потерпевшим, они вместе арендовали данный гараж и хранили там свое имущество. Подозреваемый обещал сделать ремонт автомобиля и якобы для этой цели отогнал транспортное средство в другой гараж. На протяжении долгого времени мужчина убеждал заявителя, что идет ремонт. Не дождавшись свою автомашину заявитель обратился в полицию. Похищенные колеса были проданы подозреваемым на сайте бесплатных объявлений, а автомобиль сдан в пункт приема металлолома.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Житель Рыбинского района по указаниям неизвестных перевел около 50 тысяч рублей за оформление кредита

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратился житель Рыбинского района 1979 г.р. Он пояснил, что направил запросы в несколько банков о предоставлении кредита на сумму 800 тысяч рублей.

Спустя некоторое время мужчине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного, представившегося сотрудником банка, в который заявку заявитель не направлял. Однако работник банка предложил выгодные проценты, и мужчина согласился на оформление кредита. В процессе общения неизвестный убедил заявителя, что для оформления кредита необходимо оплатить комиссию и страховку.

Мужчина не стал обращаться для уточнения информации в банк и перевел по указанию звонившего денежные средства в сумме 49600 рублей. Спустя некоторое время, проверив в сети Интернет наличие данного банка, убедился, что такой организации не существует, и обратился в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).