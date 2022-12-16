Без никольских морозов

В центрально-европейскую часть России очередные циклоны вновь принесут снег.

Первый из них, сравнительно небольшой переместится с территории Белоруси в пятницу. Следующий, более обширный и активный, придет из западного Средиземноморья и принесет в выходные осадков немного больше.

Осадки ожидаются слабой и умеренной интенсивности – 4–5 мм, в связи с чем снежный покров подрастет с 18–19 см до январских показателей – 21–22 см. С вечера до утра будет кружить слабая метель, видимость ухудшится до 3–4 км, на дорогах снежный накат.

17-18 декабря в Москве и Ярославле днем ожидается от -4 до -9 градусов, в ночные часы до -12. В Санкт-Петербурге на пару градусов теплее. При этом в Северной столице на следующей неделе метеорологи прогнозируют плюсовые температуры.

В ЦФО в начале следующей недели характер погоды существенно не изменится, но тоже потеплеет.

Атмосферное давление в выходные 750-760 мм ртутного столба. Ветер северных направлений, до 8 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 18 декабря было в 1994 году: -29,7 градуса. А 17 декабря 2006 года в городе было вполне тепло: +5,9 градуса.