Рыбинск. Криминальная хроника с 28 ноября по 4 декабря

В Рыбинске сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в грабеже

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Мариевка и сообщил о том, что вечером, неизвестный, у дома по ул. 50 лет ВЛКСМ выхватил у неё телефон и скрылся. Ущерб составил 10 000 рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления, мужчина 1990 г.р., житель микрорайона Веретье, которым даны признательные показания. Установлено, что подозреваемый в ходе возникшего конфликта с потерпевшим на улице, выхватил у него сотовый телефон и скрылся. Похищенное впоследствии продал.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Дознание продолжается.

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В вечернее время в микрорайоне Скоморохова гора сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Ниссан Теана», под управлением неработающего жителя Рыбинского района 1975 г.р., в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами. Автомашина помещена на штрафстоянку.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Рыбинском районе сотрудниками полиции раскрыта кража имущества из квартиры

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинского района и сообщил о том, что из принадлежащей ему квартиры, пропало имущество: бытовая техника. Ущерб составил сумму 28 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам установлен подозреваемый в совершении преступления, неработающий местный житель 1971 г.р.

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что знаком с заявителем и бывал у него в гостях. Воспользовавшись моментом, когда хозяин отсутствовал дома, злоумышленник взломал дверь в квартиру и похитил бытовую технику. После чего сдал все похищенное в пункт металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Полиция предупреждает: будьте внимательны и осторожны при общении в социальных сетях

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского района 1949 г.р. и сообщила о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами.

Было установлено, что ранее заявительница в одной из социальных сетей в интернете общалась посредством переписки с неизвестными, которые взломали аккаунт знакомой заявительницы и от ее лица, под предлогом получения бонусов в ходе акции по продаже товаров, убедили сообщить реквизиты банковских карт и смс-коды для доступа к счетам, что женщина и сделала. В результате со счетов потерпевшей было списано около 700 тысяч рублей.

Также в полицию поступило заявление от жительницы г. Рыбинска 1949 г.р., которой позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка и под предлогом получения кэшбека, получили сведения о реквизитах и секретных смс – кодах банковской карты, после чего похитили денежные средства с нее. Сумма ущерба составила 10.5 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Полиция предупреждает: Уважаемые граждане – мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие.

Если в социальной сети пришло сообщение от друга, с просьбой о материальной помощи, или предложение оформить заявки на социальные выплаты, получение различных подарков и бонусов, не спешите сообщать конфиденциальную информацию банковских карт или перечислять деньги. Удостоверьтесь, что Вам действительно пишет знакомый.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Житель г. Рыбинска стал фигурантом уголовного дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения

Участковыми уполномоченными полиции МУ МВД России «Рыбинское» установлен ранее судимый, неработающий 32-летний житель микрорайона Мариевка, подозреваемый в краже чугунных канализационных труб.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление о том, что из подвала жилого дома в микрорайоне Гагаринский пропали канализационные трубы, в результате чего произошло нарушение эксплуатации объекта жизнеобеспечения.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в подвальное помещение, срезал трубы и унес их с собой, а впоследствии сдал в пункт приема металлолома. Подозреваемый похитил 20 м трубопровода, общим весом около 99 кг. Мужчина дал признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 215.2 УК РФ (Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения).

Данное деяние предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.