Декабрь начался с морозов

С наступлением календарной зимы в центрально-европейскую часть России пришли и настоящие русские морозы.

Мощный старт нового климатического сезона предопределит нордический характер всего декабря – месяц окажется примерно на 3–4 градуса холоднее нормы, местами высока вероятность и 20-градусных морозов. Недобор снега может составит 20–30 процентов, причём дефицит осадков придётся в основном только на первую декаду, с окончанием которой пойдут снегопады.

Сибирский антициклон, западная периферия которого и определяет погодные условия в регионе, постепенно усиливается, предупреждают метеорологи. Атмосферное давление растёт, морозы крепчают. Температура воздуха опережает график и соответствует показателям января. Первые зимние выходные будут морозными.

Высота снежного покрова все ещё будет отставать от климатического графика, и вместо положенных к концу месяца 15–20 см, сугробы в столице подрастут до 10–15 см. В общем, первый месяц зимы будет относительно холодным и малоснежным, с большим, чем положено, количеством солнечных дней.

В январе климатический маятник качнётся в другую сторону, и среднемесячная температура прогнозируется на 3 градуса теплее нормы, а в феврале – уже на 4 выше показателей метеостатистики. Вторая половина зимы будет характеризоваться неустойчивым характером погоды с чередованием морозов и оттепелей, с частыми гололёдными явлениями и осадками в разной фазе, количество которых будет соответствовать норме с небольшим её превышением в январе. При таком сценарии сугробы выше 30–35 см маловероятны.

3-4 декабря в Москве, Санкт-Петербурге в дневные часы ожидается около -6 градусов, ночью до -11 мороза. В Ярославской области на 2-3 градуса ниже.

Атмосферное давление в выходные 768-765 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 5 метров в секунду.