Рыбинск. Криминальная хроника с 14 по 27 ноября

Полиция предупреждает: будьте внимательны и осторожны при общении в социальных сетях

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1963 г.р. и сообщила о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами.

Было установлено, что ранее заявительница в одной из социальных сетей в интернете общалась посредством переписки с неизвестными, которые взломали аккаунт знакомой заявительницы и от ее лица, под предлогом получения социальных выплат, убедили сообщить реквизиты банковских карт и смс-коды для доступа к счетам, что женщина и сделала. В результате со счетов потерпевшей было списано около 180 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Полиция предупреждает: Уважаемые граждане – мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие.

Если в социальной сети пришло сообщение от друга, с просьбой о материальной помощи, или предложение оформить заявки на социальные выплаты, получение различных подарков и бонусов, не спешите сообщать конфиденциальную информацию банковских карт или перечислять деньги. Удостоверьтесь, что Вам действительно пишет знакомый.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Жительница г. Рыбинска по указаниям неизвестных перевел около 1,5 млн. рублей.

Полиция г. Рыбинска призывает жителей города и района исключить общение с незнакомыми лицами, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов и финансовых учреждений, сообщающих о подозрительной активности неизвестных лиц в отношении счета клиента, убеждающих оказать помощь в поимке мошенников.

В МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Веретье 1976 г.р. Она пояснила, что ей неоднократно поступали звонки по телефону от лиц, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Под предлогом пресечь «незаконное списание денежных средств» и помочь поймать мошенников, неизвестные убедили заявительницу установить на телефон программу удаленного доступа, перевести имеющиеся денежные средства на «безопасный счет», затем оформить кредиты и перевести на указанные ими счета банковских карт.

Женщина не стала обращаться для уточнения в банк, выполнила указания звонивших и выполнила переводы на общую сумму около 1,5 млн. рублей. И только спустя несколько дней поняла, что все это время общалась с мошенниками.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Ведется расследование.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками полиции.

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Ни банки, ни правоохранительные органы никогда не попросят вас снять наличные денежные средства в банкомате и перевести их на якобы безопасный счет, а также продиктовать коды из СМС, трехзначный код безопасности на обратной стороне банковской карты (CVV и СVC), информацию о сроке действия карты, не потребуют помочь в расследовании мошенничества, используя ваши счета или наличные денежные средства. Ни банки, ни правоохранительные органы не просят установить приложение, для удаленной поддержки или управления данными. Так делают только мошенники!

Общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте. Алгоритм действий при поступлении таких звонков только один – сразу же прекратить разговор, как только речь касается ваших финансов!

В Рыбинске участковым уполномоченным полиции установлена подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью

В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что жительница г. Рыбинска 1985 г.р., госпитализирована с ножевым ранением в область лица.

Участковыми уполномоченными полиции в ходе проведенной проверки установлена подозреваемая в совершении преступления, неработающая, ранее судимая жительница Рыбинского района 1984 г.р.

Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что в процессе совместного распития спиртных напитков в компании знакомых, в ходе возникшей ссоры и последующей драки со своей приятельницей из-за мужчины, нанесла удар ножом в область брови своей сопернице.

Подозреваемой причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица потерпевшей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Расследование продолжается.

Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает «лишение свободы на срок до десяти лет».

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Сотрудниками ДПС ГИБДД в районе дома 29 по ул. 9 мая был выявлен автомобиль “Форд Фокус” под управлением мужчины 1991 г.р., находившемся в состоянии алкогольного опьянения, который ранее уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ и лишен права управления транспортным средством.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Автомашина помещена на штрафстоянку.

В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Раскрыта кража из торгового зала магазина

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из магазина сувениров расположенного на ул. Крестовая неизвестный похитил товар. Ущерб от кражи составил более 12,5 тысяч рублей.

Участковыми уполномоченными полиции в ходе проведенной проверки установлен подозреваемый и обстоятельства совершения преступления. Неработающий, ранее судимый житель микрорайона Волжский 1989 г.р. воспользовался удобным моментом. Когда мужчина находился вне поля зрения продавцов, он похитил товар с открытого стеллажа в торговом зале и скрылся. Подозреваемым даны признательные показания. Похищенное изъято.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Дознание продолжается.

Установлена подозреваемая в совершении кражи денег с похищенной банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинска и сообщил о том, что обнаружил пропажу банковской карты, а впоследствии денежных средств со счета данной банковской карты в сумме более 4,5 тысяч рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая женщина 1971 г.р.

Подозреваемой даны признательные показания. Она пояснила, что в процессе совместного распития спиртных напитков с заявителем, незаметно похитила его банковскую карту, после чего оплатила ею покупки в магазинах г. Рыбинска. Сумма ущерба составила более 4,5 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 158 УК РФ «Кража».

Полиция предупреждает граждан: не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным легко может как превратить вас в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.