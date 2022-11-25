Немного снега и мороза

Центрально-европейский регион России в ближайшие дни будет находиться на периферии холодного антициклона с центром над Уралом.

На фоне высокого атмосферного давления может идти небольшой снег. Ночами температура местами может понижаться ниже -10 градусов. Значения средней суточной температуры будут ниже нормы на 2-4 градуса.

Южный циклон ушел на восток, и о себе заявил антициклон, центр которого располагается над Архангельской областью, поясняют метеорологи. Северо-восточный ветер затягивает в ЦФО арктический воздух. Причём, вместе с улучшением погоды он спровоцирует сильное выхолаживание приземного слоя атмосферы.

Однако свои коррективы все-таки попытается внести очередной южный циклон. Поэтому в последние выходные ноября будет облачно с прояснениями, местами покружит небольшой снег.

26-27 ноября в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в дневные часы ожидается -7 … -3 градуса, ночью до 10 градусов мороза.

Атмосферное давление в выходные 760-760 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 5 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 26 ноября было в 1956 году: -25,1 градуса. А в этот день 1969 года в городе было вполне тепло: +7,2 градуса.