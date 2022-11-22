Не ведитесь на шантаж – мол, вы обязаны помочь следствию!

– Был такой звонок ко мне на телефон. Мужчина представился следователем. Спросил, переводила ли я деньги на прошлой неделе человеку из другого города. Сказал, что они расследуют дело по махинации с этими деньгами, и я обязана помочь следствию, предоставив данные банковской карты и паспорта. Я возмутилась – что это за вопросы по телефону и прекратила разговор. Теперь сижу, переживаю, не будет ли у меня неприятностей? – Екатерина С., Ярославская область.

Отвечает эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко:

– Этот звонок – яркий пример того, как мошенники используют статус правоохранительной организации, чтобы ввести в заблуждение потенциальную жертву. Злоумышленники специально оказывают психологическое воздействие на человека таким образом, чтобы он раскрыл личные или финансовые данные. Для этого они могут запугивать проблемами с законом, торопить и оказывать давление. Схемы мошенников часто выглядят очень правдоподобно. Звонки из якобы Следственного управления, Центробанка, Прокуратуры, которые участились в последнее время, как раз такого сорта.

Не сообщайте никому и никогда паспортные данные и финансовые сведения: данные карты и ее владельца, трехзначный код с обратной стороны карты или СМС-код. Сотрудники банков и государственных структур никогда не запрашивают такую информацию. Помните о том, что если вы самостоятельно перевели деньги мошенникам или предоставили им банковские данные, то банк не обязан возвращать похищенную сумму.

При поступлении таких звонков следует прервать разговор. Далее чтобы исключить все волнения самостоятельно позвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на его сайте, или в контакт-центр ведомства, сотрудником которого представлялся звонящий.