Ноябрь уходит в зиму

В центрально-европейском регионе России всего за несколько дней установился зимний режим погоды.

Температура воздуха несколько ниже нормальной для второй декады ноября, а высота снега местами даже выше нормы.

На этой неделе регион оказался под влиянием сразу трёх активных циклонов, отмечают метеорологи. Тот, что в ответе за похолодание начала недели уже ушёл за Урал; затем на смену этому вихрю со стороны Скандинавии пробился новый и забросил в нашу страну ещё одну порцию холодного и насыщенного влагой воздуха. В итоге, с начала недели зона зимней погоды сместилась на запад на 900 км, почти до границ страны. Ну а следом пришёл уже третий циклон.

В выходные сохранится зимний характер погоды. Прогнозируется снег, небольшой и умеренной интенсивности. Температура будет колебаться в небольших пределах, на пару градусов ниже климатической нормы.

Новый циклон пока только начинает развиваться. Смещаясь все дальше вглубь Русской равнины, он будет сталкиваться с континентальным холодом. Контрасты температуры в его зоне станут увеличиваться, а вместе с этим увеличится и вероятность снегопадов.

В Москве 19-20 ноября до -3 градусов, в Санкт-Петербурге и Ярославле – до -5.

В начале следующей недели немного потеплеет – может дойти до 0 градусов и даже немного выше. Но на дорогах и тротуарах местами сохранится гололедица.

Атмосферное давление в выходные 751-755 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывами до 7 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 20 ноября было в 1998 году: -20,5 градуса. А в этот день 1978 года в городе было вполне тепло: +9,6 градуса.