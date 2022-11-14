Рыбинск. Криминальная хроника с 1 по 13 ноября

Жительницы Рыбинска по указаниям телефонных мошенников продолжают переводить деньги

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась женщина 1982 г.р., которая сообщила, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом защиты ее денежных средств, находящихся на кредитной банковской карте, убедили ее обналичить денежные средства и перевести на «безопасный счет».

Потерпевшая не стала проверять в банке информацию, которую ей сообщили по телефону, выполнила все указания, несколькими транзакциями перевела 80 тысяч рублей.

С аналогичным заявлением обратилась женщина 1979 г.р., которая сообщила, что ей также позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения попытки оформления на нее кредита, убедили ее оформить кредит и перевести денежные средства на «безопасный счет».

Потерпевшая не стала проверять в банке информацию, которую ей сообщили по телефону, выполнила все указания. Сумма ущерба составила 350 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).

Мошенники используют разные приемы, чтобы убедить действовать по их инструкциям, напоминают в полиции. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительных операциях на банковских счетах, о попытке оформления кредита. В ходе разговора убеждают потерпевших для обеспечения безопасности денежных средств на банковских счетах выполнять все требования «сотрудников банка». Могут представиться сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленники могут обратиться по имени и отчеству. Для большей достоверности преступники также применяют программы подмены телефонных номеров, таким образом, создавая видимость того, что разговор происходит с настоящим работником банка, правоохранительных органов и т.п., при этом могут называть данные реально существующих должностных лиц.

Полиция предупреждает: сотрудники правоохранительных органов и представители банковских организаций никогда не запрашивают у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа к счетам, а также не требуют перевести деньги на безопасные счета.

При поступлении такого телефонного звонка прекратите разговор. Для уточнения информации обратитесь в ближайшее отделение банка лично либо позвоните по официальному номеру, который указан на оборотной стороне банковской карты. Не сообщайте никому свои данные, данные банковских карт и коды из SMS-сообщений. Не устанавливайте на свои мобильные устройства приложения по просьбе незнакомых лиц.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи из квартиры

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что у него из квартиры похищен телевизор. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи, обстоятельства совершения преступления. После совместного распития спиртных напитков с заявителем, подозреваемый – неработающий, ранее судимый местный житель 1986 г.р., когда хозяин квартиры уснул, похитил телевизор и скрылся.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

Полицейскими раскрыт угон автомашины

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Волжский и сообщил о том, что в ночное время неизвестный совершил угон его автомашины «ВАЗ-2106», оставленной без присмотра у дома по месту жительства.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружен угнанный автомобиль, брошенный в том же микрорайоне.

По горячим следам сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – неработающий ранее судимый местный житель 2003 г.р. В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена его причастность к совершению покушения на угон автомобиля «ВАЗ-2111».

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, проник в автомобиль «ВАЗ-2111», но завести не смог. Затем молодой человек проник в рядом стоящую автомашину «ВАЗ-2106» и совершил угон. Покатавшись, он бросил транспортное средство.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 166 УК РФ (Покушение на угон) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в совершении краж из гаражей

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» задержан мужчина, который пытался похитить из гаража имущество. Он загрузил в автомобиль комплект колес, автомобильные диски и колпаки, однако уехать с места происшествия не успел. Сумма ущерба составила около 6000 рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый местный житель 1965 г.р.

В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена причастность подозреваемого к совершению еще трех аналогичных краж из гаражей на территории города Рыбинска. Общий ущерб от краж составил более 14 тыс. рублей.

Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что проникал в гаражи путем подбора ключа, похищал имущество, которое продавал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) и ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).

Устанавливается его причастность к совершению других подобных преступлений.