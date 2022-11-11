Тепло до понедельника ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Тепло до понедельника

11.11.2022, 7:07, Погода
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Почти вся европейская часть России охвачена значительной положительной аномалией температуры, от 4 до 9 градусов.

Волна тепла, которая катится по региону, обеспечивает жителей большинства областей аномально тёплой погодой больше характерной для середины октября. Температурный режим оказался на 4-6 градусов выше средних многолетних значений, а 12 октября вероятны температурные рекорды – положительные.

Господство тёплого воздуха сохранится до воскресенья, отмечают метеорологи. В субботу начнёт усиливаться ветер, в воскресенье он сменит направление с юго-западного на северный, который откроет дорогу арктическим воздушным массам.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в субботу до +12 градусов, а в воскресенье уже не выше +8. Возможны небольшие дожди.

В начале следующей недели температура продолжит снижаться и вернется к норме середины ноября – днем около 0, ночью до -3 градусов.

Атмосферное давление 12-13 ноября 745-751 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, с усилением в воскресенье до 10 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 13 ноября было в 1977 году: +10,2 градуса. А 12 ноября 1998 года в городе было очень холодно: -20,9 градуса.




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