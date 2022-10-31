Рыбинск. Криминальная хроника с 24 по 30 октября

Предупредите своих пожилых родственников: в Ярославской области активизировались телефонные мошенники

Они звонят пенсионерам и под предлогом совершения ДТП родственником (внуком, внучкой, сыном, дочерью и др.), убеждают передать крупные суммы денег.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1944 г.р. и сообщила, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее знакомая, совершила дорожно-транспортное происшествие, в котором есть пострадавшие, под предлогом освобождения от уголовной ответственности и для лечения пострадавшего, завладели денежными средствами в сумме 100 тыс. рублей, которые пенсионерка передала незнакомому мужчине.

В этот же день поступило еще одно аналогичное сообщение, жительница микрорайона Северный 1948 г.р. отдала также 100 тысяч рублей неизвестным, которые утверждали, что ее внучка совершила ДТП с пострадавшими.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают:

Во избежание подобных ситуаций, необходимо постоянно поддерживать связь с пожилыми родственниками, общаться с ними, рассказывать о подобных случаях и, конечно, они должны всегда иметь возможность связаться со своими взрослыми детьми, внуками, близкими и знать о том, что с ним происходит.

Как правило, мошенники могут позвонить гражданам с незнакомого номера, представиться родственниками или знакомыми, сотрудниками правоохранительных органов и сообщить, что сын, внук совершил ДТП, задержан сотрудниками правоохранительных органов или попал в другую неприятную ситуацию, и для решения проблемы необходимо перевести на указанный счет или передать незнакомому лицу определенную сумму денег.

Полиция призывает граждан быть осторожными и напоминает: если к вам домой придут неизвестные или позвонят по телефону и сообщат, что у вашего родственника, знакомого неприятности и ему срочно необходимо передать деньги, не сомневайтесь – это мошенники!

Что делать, если поступило сообщение о родственнике, попавшем в беду?

В случае такого звонка, не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прекратите разговор с незнакомцем и свяжитесь по телефону, через близких, знакомых или соседей с родственником, который якобы попал в беду. Если вы все-таки вступили в разговор, задайте собеседнику, наводящие вопросы о родственнике, о котором они рассказывают. Позвоните в полицию телефон «02», с мобильного «102».

Полицейскими раскрыта кража ноутбука из квартиры

Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам установлена подозреваемая в краже из квартиры.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Переборы и сообщила о том, что из квартиры при неизвестных обстоятельствах пропал ноутбук. Ущерб от кражи составил 19 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая, неработающая, жительница микрорайона Северный 1997 г.р.

Установлено, что сын заявительницы ушел в школу и забыл закрыть дверь квартиры, этим воспользовалась подозреваемая, заметила, что дверь в квартиру приоткрыта, зашла и похитила ноутбук, который впоследствии продала.

Подозреваемой даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

В Рыбинске установлен подозреваемый в совершении хищения телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Веретье и сообщила, что у ее несовершеннолетнего сына пропал сотовый телефон.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлено, что, находясь на школьной спортивной площадке, сын заявителя оставил без присмотра рюкзак, в котором находился сотовый телефон. Этим воспользовался незнакомый молодой человек, который приходил на площадку поиграть в футбол с подростками. Он заметил оставленный без присмотра телефон и, похитил его.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый молодой человек 2005 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что похищенный телефон продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Ведется следствие.