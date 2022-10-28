Ждем перемен ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Ждем перемен

28.10.2022, 7:07, Погода
Теги: ,

В последние выходные октября теплая осень простится с центрально-европейским регионом России. Активный циклон, который будет перемещаться по северу принесет значительные погодные перемены и в наш регион.

В начале своего влияния циклон с юго-западными ветрами будет теплые воздушные массы с Гольфстрима, и повысит дневные показания термометров к субботе до 7 … 12 градусов, что существенно теплее средних значений, характерных для этого дня. Атмосферное давление будет быстро падать. Не обойдется без дождей, небольшой и умеренной интенсивности.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле теплыми и с дождями будут воскресная ночь и утро, а вот днем ожидается прохождение холодного фронта. За ним ветер развернется на северо-западный и усилится до 8-13 м/с, его порывы будут достигать 18 м/с. Из-за быстрого распространения холодного воздуха из Арктики показания термометров начнут понижаться уже днем, и к утру понедельника окажутся в интервале от -3 до +4 градусов. Дожди постепенно будут ослабевать, в ночь на понедельник (и днем) прогнозируются осадки, хотя и небольшой интенсивности, но это уже может быть мокрый снег и снег. Местами образуется гололедица.

Атмосферное давление в выходные 748-738 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, с порывами до 9 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 29 октября было в 2013 году: +14,6 градуса. А в этот день 1998 года в городе по-зимнему очень холодно: -17,8 градуса.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Круизы из Казани: преимущества

21.10 / Осень как осень

07.10 / Вспомним бабье лето

30.09 / «Алания» – «Шинник»: анонс матча 12-го тура Первой лиги

30.09 / Выходные будут ненастными

28.09 / Как выбрать калитки для забора?

25.09 / Где купить тактическое снаряжение

23.09 / Дожди с заявкой на рекорд

21.09 / День купца в Рыбинске пройдет с туристическим уклоном

19.09 / Соревнования в Дёмино, поездка в Бобруйск, ВУЗ и территории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика