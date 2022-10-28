Ждем перемен

В последние выходные октября теплая осень простится с центрально-европейским регионом России. Активный циклон, который будет перемещаться по северу принесет значительные погодные перемены и в наш регион.

В начале своего влияния циклон с юго-западными ветрами будет теплые воздушные массы с Гольфстрима, и повысит дневные показания термометров к субботе до 7 … 12 градусов, что существенно теплее средних значений, характерных для этого дня. Атмосферное давление будет быстро падать. Не обойдется без дождей, небольшой и умеренной интенсивности.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле теплыми и с дождями будут воскресная ночь и утро, а вот днем ожидается прохождение холодного фронта. За ним ветер развернется на северо-западный и усилится до 8-13 м/с, его порывы будут достигать 18 м/с. Из-за быстрого распространения холодного воздуха из Арктики показания термометров начнут понижаться уже днем, и к утру понедельника окажутся в интервале от -3 до +4 градусов. Дожди постепенно будут ослабевать, в ночь на понедельник (и днем) прогнозируются осадки, хотя и небольшой интенсивности, но это уже может быть мокрый снег и снег. Местами образуется гололедица.

Атмосферное давление в выходные 748-738 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, с порывами до 9 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 29 октября было в 2013 году: +14,6 градуса. А в этот день 1998 года в городе по-зимнему очень холодно: -17,8 градуса.