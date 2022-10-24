Рыбинск. Криминальная хроника с 17 по 23 октября

Возбуждены уголовные дела по фактам краж крышек люков

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о краже крышки люка ливневой канализации на ул. Ворошилова.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые, ранее судимые, неработающие местные жители 1997 г.р. и 1988 г.р. В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность данных лиц еще к одной аналогичной краже в том же микрорайоне. Общая сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей.

Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что совершали хищения металлических крышек люков, которые впоследствии сдавали в пункт приема металлолома, а полученные от продажи деньги тратили по своему усмотрению.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято. Расследование продолжается.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.

Кражи крышек от канализационных люков совершаются в основном для последующей перепродажи в качестве металлолома. Люди, осуществляющие хищения крышек от канализационных люков, как правило, не задумываются о том, что открытые люки представляют значительную опасность для водителей и пешеходов.

В Рыбинске полицейскими у семейной пары изъяли наркотики

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Рыбинское», при силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии задержаны подозреваемые в причастности к незаконному обороту наркотических средств мужчина 1988 г.р. и женщина 1982 г.р., которые являются семейной парой.

У задержанных был обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом. В результате исследования установлено, что изъятое вещество – наркотическое средство метадон, массой более 9 гр. Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что наркотики приобрели через интернет магазин для распространения на территории города.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Расследование продолжается.

Полицейскими установлен мужчина, причастный к совершению кражи из автомашины

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из автомобиля, оставленного без присмотра во дворе дома на улице Моторостроителей, пропал сотовый телефон. Ущерб составил около 22 тысяч руб.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый неработающий, ранее судимый местный житель 1988 г.р., который дал признательные показания.

Полицейскими установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения воспользовался тем, что окно водительской двери автомобиля было приоткрыто, похитил телефон, лежащий на панели и скрылся.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейскими похищенное изъято.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в грабеже телефона у несовершеннолетней

Сотрудниками патрульно – постовой службы полиции МУ МВД России «Рыбинское» по горячим следам задержан подозреваемый в грабеже телефона.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от жительницы микрорайона Мариевка о том, что днем на улице Расплетина, неизвестный молодой человек выхватил телефон из рук ее несовершеннолетней дочери 2013 г.р. и скрылся. Сумма ущерба составила более 13000 рублей.

По горячим следам, сотрудниками ППСП МУ МВД России «Рыбинское» задержан подозреваемый, неработающий, житель микрорайона Веретье 2003 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что находясь на улице, заметил идущую девочку с телефоном в руках. Подойдя ближе, выхватил сотовый телефон и скрылся. Похищенный телефон продал неизвестному.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Расследование продолжается.