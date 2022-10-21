Осень как осень

Октябрь в центрально-европейской части России идет по графику относительно тёплого и влажного месяца.

По данным метеонаблюдений средняя температура воздуха почти на 2 градуса превышает климатическую норму, а осадков выпало уже 83 процента от всего месячного объёма. Среднесуточная температура воздуха практически ещё ни разу не была ниже 5 градусов тепла.

В предстоящие выходные температура в регионе будет колебаться в небольших пределах, близких к норме (которая сама понижается и приближается уже к среднесуточным +4 градусам). Если днем еще прогнозируется дождь, то для ночей – уже может использоваться термин «осадки», что при небольшом количестве указывает и на вероятность выпадения их в виде мокрого снега.

В Москве и Санкт-Петербурге в дневные часы до 8 градусов тепла, ночью не ниже +4. В Ярославской области на пару градусов прохладнее.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление 22-23 октября 753-747 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 22 октября было в 2008 году: +14,1 градуса. А 23 октября 1976 года в городе было очень холодно: -12,5 градусов.