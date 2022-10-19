Для «центрального аппарата» в бюджете денег хватит

Сегодня на комиссии по бюджету налогам и финансам муниципального совета Рыбинска обсудили последние изменения в бюджет города.

Олег Леонтьев поинтересовался у докладчицы, что подразумевается под «центральным аппаратом администрации» и вообще, кто получит дополнительные 3,7 млн рублей (в том числе «центральный аппарат» департамента ЖКХ).

– Это администрация, – пояснила директор департамента финансов Надежда Петухова. – Мы с вами в июне месяце утверждали новую структуру и говорили, что в дальнейшем будем добавлять ассигнования.

В переводе с чиновничьего языка на человеческий – это деньги на новых заместителей Дмитрия Рудакова (их число было увеличено до семи).

Отметим, директор департамента сразу добавила, что в эти миллионы входят и компенсационные выплаты за не отгулянные отпуска на уволенных сотрудников администрации.

– Вы же говорили тогда, что расходов не потребуется? – удивился Олег Леонтьев.

– А разве не отгулянные отпуска не заложены в бюджет? И не является ли это нарушением Трудового кодекса? – добавил свои вопросы Александр Соколов.

Не услышав внятного ответа (выплачивать компенсацию обязаны, про КЗОТ – не знаю), депутат спросил:

– А сколько в этих миллионах денег на не отгулянные отпуска и сколько на «изменение структуры»?

Ответа не последовало, но, теоретически, администрация должна дать его через неделю.

Еще одним непростым вопросом все того же Олега Леонтьева стало предложение отменить постановление от 01.11.2010 N 3552 «Об уточнении состава общего имущества многоквартирных домов» и передать насосные станции подачи воды в многоэтажные дома в собственность ГП ЯО «Северный водоканал» в соответствии с Федеральным законодательством.

В ходе обсуждения вопроса на комиссии по городскому хозяйству и ЖКХ выяснилось, что сейчас насосные станции переданы управляющим компаниям, однако средства на их содержание в тариф не заложены и, как следствие, находятся в весьма плачевном состоянии.

По словам депутата (обоснованному на приказе Госстроя РФ от 28.12.2000 N 302) насосные необходимо передать «Северному водоканалу», так как иначе, жильцам многоэтажных домов придется платить не только за воду, но и за ее доставку (оплата электроэнергии, которая идет на насосы, как минимум. А сами подстанции надо содержать).

Дискуссия была долгой. Представитель «Водоканала» говорил, что мы не можем х взять, так как это нам не включат в тариф; представители управляющих компаний говорили тоже. При этом, все стороны понимали – вопрос непростой: подстанции расположены зачастую не в домах и иногда обслуживают сразу несколько МКД.

По мнению Олега Леонтьева, обеспечение водоснабжением это полномочия местной власти, значит пусть она и решает вопрос с поставщиком-монополистом.

Однако, большинство в совете депутата от КПРФ не поддержало, вместо это приняв «протокольную запись»: рекомендовать администрации Рыбинска проработать данный вопрос.