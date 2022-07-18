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Зачем им деньги?

18.07.2022, 15:15, Эксклюзив
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В мэрии Рыбинска пояснили, почему на работу в город едут высококвалифицированные кадры из Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам источника, дело не в деньгах – город привлекает своим динамичным развитием, перспективными строительными объектами и высоким качеством жизни.

– Деньги не главное, вы посмотрите, как преображается наш город – скоро будет новый мост через Волгу, современный стадион с натуральным экологическим покрытием, да и много всего, – рассказал высокопоставленный чиновник.

По его мнению, Рыбинск, как промышленная столица региона, неизбежно станет центром притяжения всех опытных специалистов.

– Вот посмотрите на последнее назначение – человек работая руководителем в банке еще 10 лет назад получал по два с лишним миллиона (рублей) в месяц*, а теперь в качестве зама будет получать всего 60 тысяч (рублей). И это при том, что в Москве средняя зарплата 146 тысяч, в Питере – 82 (тысячи), – привел в качестве примера источник. – Что, думаете дело в деньгах? Нет! Дело в городе и харизме мэра.

Впрочем, по мнению чиновника, для опытных управленцев проблемы низкой заработной платы не существует.

– Люди с такой квалификацией всегда смогут заработать денег, будь они на муниципальной или федеральной службе, – отметил он. – Все таки 2,9 млрд рублей только на ремонте моста Рыбинск получит. А есть еще берегоукрепление и другие федеральные проекты. В конце концов, они не завхозами собеса работать приезжают.

* Общая сумма декларированного годового дохода за 2013 год 27 603 026 рублей.




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