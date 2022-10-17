Рыбинск. Криминальная хроника с 10 по 16 октября

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в грабеже в Рыбинске

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница п. Каменники 1944 г.р. и сообщила о том, что, в вечернее время, находясь у подъезда дома по ул. Волжская, неизвестный мужчина открыто похитил кошелек, который она приготовила для того, чтобы расплатиться со знакомой, и скрылся. Ущерб составил более 1000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – неработающий местный житель 1971 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что заметил на улице женщину с кошельком, который она достала из сумки, подошел, выхватил его и скрылся.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Расследование продолжается.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Рыбинском районе с участием автобуса

14 октября около 11.00 на ул. Софийская в Рыбинске произошло ДТП: столкновение автобуса «Лиаз» под управлением женщины 1978 г.р. и автомашины «Хундай Старекс» под управлением мужчины 1980 г.р. В результате ДТП водитель легкового автомобиля нуждается в амбулаторном лечении. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Будьте бдительны и предельно внимательны, выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не нарушайте правил маневрирования.

Жительница Рыбинска по указаниям телефонных мошенников перевела около 1,5 млн рублей

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась женщина 1962 г.р., которая сообщила, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудником банка. Под предлогом предотвращения попытки мошенников завладеть ее денежными средствами, убедили перевести денежные средства на «безопасный счет». Потерпевшая не стала проверять в банке информацию, которую ей сообщили по телефону, выполнила все указания. Сумма ущерба составила более 1.5 млн. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Мошенники используют разные приемы, чтобы убедить действовать по их инструкциям. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительных операциях на банковских счетах, о попытке оформления кредита. В ходе разговора убеждают потерпевших для обеспечения безопасности денежных средств на банковских счетах выполнять все требования «сотрудников банка». Могут представиться сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленники могут обратиться по имени и отчеству. Для большей достоверности преступники также применяют программы подмены телефонных номеров, таким образом, создавая видимость того, что разговор происходит с настоящим работником банка, правоохранительных органов и т.п., при этом могут называть данные реально существующих должностных лиц.

Полиция предупреждает: сотрудники правоохранительных органов и представители банковских организаций никогда не запрашивают у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа к счетам, а также не требуют перевести деньги на безопасные счета.

Полиция призывает не вступать в диалог с позвонившими «сотрудниками безопасности банков». Если в телефонном разговоре вас просят назвать данные своих счетов, банковских карт, оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет» – немедленно прекратите разговор, обратитесь в банк.

При поступлении телефонного звонка из «банка» с сообщением о «подозрительной операции по банковскому счету», «оформлении третьим лицом кредита на Ваше имя», «несанкционированном списании денежных средств», «начислении бонусов и перевода их в денежные средства» немедленно прекратите разговор. Для уточнения информации обратитесь в ближайшее отделение банка лично, либо позвоните по официальному номеру, который указан на оборотной стороне банковской карты. Не сообщайте никому свои данные, данные банковских карт и коды из SMS-сообщений. Не устанавливайте на свои мобильные устройства приложения по просьбе незнакомых лиц.

Установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Мариевка и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств со счета.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый местный житель 1978 г.р., который воспользовавшись найденной им на ул. Гагарина банковской картой, оплатил покупки в магазинах города. Злоумышленник похитил у заявительницы около 4 тыс. рублей.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП в Рыбинске, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход

12.10.2022 около 18.12 в г. Рыбинске у дома 20 «б» по Рыбинскому шоссе произошло ДТП. По предварительной информации водитель автомобиля «Дэу» мужчина 1977 г.р. совершил наезд на пешехода-мальчика, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчику 2010 г.р. назначено амбулаторное лечение.

На место происшествия выезжал наряд ДПС ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража из гаража

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что неизвестные лица проникли в его гараж, расположенный на Софийской и похитили тепловую пушку, электродрель, УШМ, аккумулятор и 4 колеса в сборе. Ущерб составил 24 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые в совершении кражи – жители г. Ярославля мужчина 1984 г.р. и ранее судимый мужчина 1986 г.р., которыми даны признательные показания. Они пояснили, что путем подбора ключа, проникли в гараж на ул. Софийская и похитили имущество.Похищенное изъято.

В настоящее время полицейскими устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейскими выявлен факт незаконного изготовления и хранения боеприпасов и оружия

В Рыбинске сотрудниками уголовного розыска установлен местный житель 1983 г.р., изготовивший и хранивший 40 единиц самодельных патронов, пистолет, а также два обреза. Боеприпасы и оружие изъяты.

В ходе исследования сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Ярославской области установлено, что изъятое оружие и патроны пригодны для стрельбы.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что интересуется оружием. Мужчина, владея определенными навыками, кустарным способом изготовил 40 патронов калибра 9мм, охолощенный пистолет Макарова переделал в пригодный для стрельбы. Также подозреваемый изготовил два обреза из охотничьих ружей, путем укорочения ствола.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ч.1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

Напоминаем, что во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в соответствии с законодательством, гражданин освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

В Рыбинске полицейскими изъято более 60 грамм марихуаны

Сотрудниками ОНК МУ МВД России «Рыбинское» выявлен факт хранения наркотических средств.

В ходе расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств у неработающего, ранее судимого местного жителя 1974 г.р. при проведении обыска в гараже, были обнаружены и изъяты 7 полимерных прозрачных пакетов с веществом.

В результате исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД, установлено, что изъятое – это наркотическое средство марихуана, общей массой более 60 граммов. Подозреваемым даны признательные показания. Установлено, что наркотики хранил для собственного потребления.

Отделом дознания МУ МУД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

УМВД России по Ярославской области напоминает, что любой гражданин, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может сообщить данные сведения в полицию. Звоните по телефону 02, с мобильного – 102.

Жительница Рыбинска перевела по указаниям позвонивших мошенников 320 тыс. рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 1977 г.р. и сообщила о том, что пострадала от действий мошенников. Ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Сообщили, что по нотариальной доверенности некие злоумышленники пытаются снять денежных средств с ее счета, а также оформить на ее имя потребительский кредит. В ходе общения убедили ее оформить кредитную карту, обналичить денежные средства и перевести их на указанные звонившими номера сотовых телефонов.

Выполняя указания звонивших, заявительница перевела денежные средства в сумме около 320 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».