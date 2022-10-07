Вспомним бабье лето

В начале октября атлантические циклоны удерживали в центрально-европейском регионе теплую, но довольно облачную погоду. Предыдущие выходные огорчили дождем, но ближайшие выходные «исправятся» – порадуют и теплом, и солнцем.

Текущий фенологический этап поздней осени в ближайшие дни вполне порадует жителей региона подобием позднего бабьего лета, отмечают метеорологи. После прохождения атмосферного фронта в средней полосе установится устойчивый западно-восточный перенос воздушных масс, и погода будет определяться мягким дыханием Атлантики.

8-9 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле днем от 15 до 10 градусов тепла, ночью не ниже +7. В субботу в облачном покрове будут отмечаться прояснения (местами вообще будет солнечно), обойдется преимущественно без осадков вплоть до воскресенья.

В последний день уходящей недели с запада подойдет атмосферный фронт, он принесет дожди и немного понизит показания термометров. Днем в понедельник, дожди прекратятся, но под влиянием нового антициклона ночи станут свежее, но днем воздух сможет прогреться до +9 … +14 градусов, а затем регион вновь окажется под влиянием осенних циклонов, с дождями и холодной погодой.

Атмосферное давление в выходные 754-748 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 8 октября было в 199 году: +18,9 градуса. А в этот день 2001 года в городе по-зимнему холодно: -5,2 градуса.