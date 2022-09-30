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Выходные будут ненастными

30.09.2022, 7:07, Погода
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В ночь на первый день октября очередной циклон из Беларуси стремительно начнет продвигаться на восток, заявляя о себе обложным дождем и туманом.

К вечеру субботы центр циклона с основным массивом облачности он уже достигнет центрально-европейского региона России.

На волне фронтальной системы закрутится небольшой, но очень активный циклон, который принесет с собой до 20 мм осадков, что составляет около 30 процентов от всей октябрьской нормы, отмечают метеорологи.

Кроме того, в первые дни второго месяца осени ожидаются ещё и магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе систем навигации и связи.

В Москве 1-2 октября дневная температура ожидается в диапазоне 16 … 12 градусов тепла, ночью около +10. В Санкт-Петербурге и Ярославле на пару градусов прохладнее.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но станет немного прохладнее. При этом, на фоне затяжной магнитной бури хмурая непогода способна весьма усложнить состояние здоровья испортить настроение не только метеозависимым людям.

Атмосферное давление в выходные 750-739 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 3 метров в секунду.




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