Рыбинск. Криминальная хроника с 19 по 25 сентября

За повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность

В Рыбинске на ул. Пушкина сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «ВАЗ-2107», под управлением мужчины 1991 г.р., который находился в состоянии опьянения. Установлено, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Во Фрунзенском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «Дэу Нексия», под управлением мужчины 1987 г.р., который находился в состоянии опьянения. Установлено, что ранее он так же был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение. Возбуждено уголовное дело.

В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Девять жителей области перевели телефонным мошенникам в общей сложности около 5 миллионов рублей

Только за одни сутки от девяти жителей Ярославской области поступили заявления о фактах телефонного мошенничества. Возраст пострадавших – от 41 до 75 лет, среди них – люди самых разных социальных категорий, в том числе руководители, работающие пенсионеры.

Так, женщине 1969 г.р. поступил звонок по телефону от неизвестных, которые представились сотрудниками банка. В ходе дальнейшего общения в мессенджере под предлогом защиты денежных средств заявителя убедили перевести деньги на «безопасный счет». Женщина сняла с кредитной карты 990 тысяч рублей и перевела на указанные счета.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками банка, службы безопасности банка, следователями и иными сотрудниками правоохранительных органов.

В случае если позвонившие сообщают о том, что неизвестные пытаются снять с вашего счета денежные средства или оформили кредит на ваше имя, не сомневайтесь – вам звонят мошенники. Немедленно прекратите разговор! Обратитесь самостоятельно в финансовое учреждение лично или по телефону, указанному на обороте вашей банковской карты.

Помните: злоумышленники используют самые разные предлоги, чтобы вынудить жертву следовать их указаниям.

– Не выполняйте никаких указаний по телефону при действиях с банковской картой.

– Не переводите денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом.

– Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыты кражи телефонов

Сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в совершении кражи сотового телефона.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в помещении аптеки, расположенной на ул. Крестовой, был похищен мобильный телефон, оставленный без присмотра пенсионеркой 1946 г.р. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в совершении кражи – жительница г. Рыбинска 1974 г.р. Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что заметила оставленный без присмотра посетительницей телефон и решила воспользоваться удобной ситуацией.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что после совместного распития спиртных напитков с малознакомыми, пропал сотовый телефон. Ущерб составил около 29 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый неработающий, ранее судимый мужчина 1995 г.р. и обстоятельства совершения преступления.

Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что после распития спиртного в квартире у своих знакомых, когда все уснули, похитил у ранее незнакомой женщины сотовый телефон, который впоследствии продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил, что после совместного распития спиртного с неизвестным, пропал сотовый телефон. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, неработающий житель микрорайона Северный 1994 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что в ходе распития спиртного с ранее неизвестным мужчиной у дома по ул. Молодежной, воспользовался удобным моментом и похитил у него сотовый телефон.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

Полиция предупреждает граждан: не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным легко может как превратить вас в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение. Будьте внимательны – не оставляйте свое имущество без присмотра, даже на короткий промежуток времени, чтобы исключить хищение.