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Дожди с заявкой на рекорд

23.09.2022, 7:07, Погода
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В последние сентябрьские выходные на центрально-европейскую часть России обрушатся сильные дожди, которых не было в эти дни как минимум за всю послевоенную историю.

Активный южный циклон, который втянет в свою циркуляцию воздушную массу, сформировавшуюся над акваторией Черного и Каспийского морей, подойдет к региону к субботе. Он принесет сильные дожди, а плотные фронтальные облака существенно ограничат дневной прогрев воздуха.

Гигантская циклоническая депрессия балканского происхождения, насытившись за ближайшие сутки черноморской влагой и теплом, усилится, и вся эта барическая армада двинется по витиеватой траектории в виде полупетли с курсом к берегам Средней Волги, а субботним днём, повернув на северо-запад, выйдет точно на центральный регион, и Москва окажется в самом центре этого атмосферного вихря, предупреждают метеорологи.

Обложные дожди начнутся утром в субботу и, не прекращаясь, будут лить стеной в течение 36 часов. Только за первый выходной день прольётся до 28 мм осадков, ещё 23 мм дождя попадет в осадкомеры в воскресенье. Таким образом, за двое суток местами выпадет 3/4 от положенной климатической нормы за весь сентябрь, что эквивалентно 5 вёдрам дождевой воды на метр квадратный площади.

Впрочем, это всего лишь прогноз.

24-25 сентября в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура ожидается в диапазоне 9 … 12 градусов тепла, ночью около +8.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но осадков должно стать меньше.

Атмосферное давление в выходные 743-738 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 25 сентября было в 2015 году: +27,4 градуса. А 24 сентября 1973 года в городе холодно: -1,7 градуса.




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