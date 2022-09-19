Рыбинск. Криминальная хроника

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые в совершении кражи металлических изделий

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что неизвестные лица с земельного участка расположенного в микрорайоне Прибрежный совершили кражу металлических изделий, труб. Ущерб составил более 11 тысяч рублей.

В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые ранее судимые жители г. Рыбинска 1989 г.р., 1981 г.р.

Подозреваемыми даны признательные показания, пояснили – похитили металлические трубы с участка, чтобы сдать в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично изъято.

Житель Рыбинска лишился крупной суммы денег

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился горожанин 1967 г.р. и сообщил о том, что ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств со счета заявителя, убедили его снять 400 тыс. рублей и перевести их на «безопасный счет». После чего ему пояснили, что необходимо оформить несколько кредитов, чтобы мошенники не смогли оформить на него кредит, а полученные денежные средства необходимо перевести на «резервный счет».

Выполняя указания звонивших, заявитель оформил в различных банках несколько кредитов на общую сумму более 800 тысяч рублей. После этого данные денежные средства и личные накопления перевел через банкомат на указанные счета. Сумма ущерба составила более 1,2 млн. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

На данный момент на территории Ярославской области наиболее распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка», правоохранительных органов. Мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, перевести денежные средства на «безопасный счет», оформить кредиты.

Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо соблюдать несколько простых правил:

– По возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми.

– При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.

– Не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию.

Сотрудники Банков никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет!

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят. Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Полицейскими раскрыта кража денег и сотового телефона

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи денег и сотового телефона.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что при неизвестных обстоятельствах по месту жительства пропали денежные средства в сумме 110 тысяч рублей и сотовый телефон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый и обстоятельства совершения преступления.

Заявительница по месту жительства пригласила в гости своего знакомого, а после совместного распития спиртного заснула. Знакомый продолжил застолье, пригласив в квартиру заявительницы неработающего местного жителя 1990 г.р., который, воспользовавшись удобным моментом, похитил из гардероба денежные средства в сумме 110 тысяч рублей и сотовый телефон.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым даны признательные показания.

Полиция предупреждает граждан: не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным легко может как превратить вас в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

Сотрудниками ГИБДД применено табельное оружие для остановки автомобиля правонарушителя

10 сентября вечером в МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от граждан о том, что автомобилем «Рено Логан», управляет нетрезвый водитель.

Нарядом ДПС ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» на автодороге «Ярославль-Рыбинск» был выявлен данный автомобиль «Рено Логан». Водитель проигнорировал неоднократные законные требования полицейских об остановке. Продолжил движение, увеличив скорость, грубо нарушал требования правил дорожного движения, создавая реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

В соответствии с законом «О полиции» сотрудниками ДПС ГИБДД было принято решение о применении табельного оружия. Вне населенного пункта полицейскими был сделан предупредительный выстрел в воздух. Водитель продолжил движение, сотрудники полиции применили табельное оружие.

В результате повреждены колеса, автомобиль остановлен, пострадавших нет.

После остановки автомобиля водитель задержан сотрудниками ГИБДД.

Установлено, что управлявший транспортным средством мужчина 1987 г.р., находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя сотрудниками ГИБДД составлены протоколы об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии опьянения по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, за невыполнение водителем законного требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, а также по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и направлены для рассмотрения в суд.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В Рыбинске направлено в суд уголовное дело в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в совершении серии хищений крышек канализационных люков

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин 1996 г.р., 1994г.р., обвиняемых в совершении серии хищений крышек канализационных люков.

Обвиняемые местные жители были задержаны сотрудниками уголовного розыска при попытке сдать похищенное в пункт приема металлолома.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что данные лица в период с конца 2021 года по февраль 2022 года на территории г. Рыбинска похитили чугунные крышки с 4 канализационных люков и два люка канализационных колодцев в сборе. Похищенное злоумышленники перевозили в автомобилях такси для сдачи в пункт приема металлолома.

Сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Центрального микрорайона и сообщил, что из подъезда дома по месту жительства, пропала оставленная без присмотра пила для проведения ремонтных работ, которую он забыл на лестничной площадке. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции в ходе розыскных мероприятий установлен подозреваемый мужчина 1986 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что заметил в подъезде, оставленный без присмотра инструмент и совершил кражу .

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело, по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинского района и сообщил о том, что обнаружил пропажу денежных средств со счета. Сумма ущерба составила более 27 тыс. рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый неработающий, ранее судимый житель г. Рыбинска 1982 г.р., который воспользовался найденной чужой банковской картой, оплатил покупки в различных магазинах города.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.