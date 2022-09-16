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С погодой ещё не все плохо

16.09.2022, 7:07, Погода
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До конца недели центрально-европейская часть России будет оставаться под влиянием двух атлантических циклонов.

Первый пробился на юг страны ещё в конце минувшей недели, а второй пришёл из Северной Европы в середине этой. В итоге, в среду вихри столкнулись и слились в единую систему, а их облачные поля накрыли почти весь регион. Однако эти вихри постепенно выдыхаются.

По мере того, как облачность в зоне циклонов становится всё менее плотной, повышаются показания термометров. Череда пасмурных дней прервется в эти выходные, а солнце ещё порадует. Южные и юго-западные ветры обеспечат умеренно теплую погоду, а небольшое понижение температуры произойдет только в начале следующей недели.

В Москве и Ярославле 17-18 сентября дневная температура повысится до 18 градусов тепла, ночью не ниже +10. В Санкт-Петербурге на пару градусов прохладнее. Возможны небольшие дожди.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но температура начнет понемногу снижаться.

Атмосферное давление в выходные 741-736 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 17 сентября было в 1955 году: +26,1 градуса. А в этот день 1995 года в городе холодно: -1,5 градуса.




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