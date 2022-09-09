Неужели бабье лето?

Антициклон в центрально-европейской части России усиливается, облаков становится меньше, осадки прекращаются. Дневная температура в выходные повысится, но в ночные часы уже возможны заморозки.

Четверг, вероятно, в Центральной России станет самым холодным днём текущей осени, когда столбики термометров едва достигнут отметки +10 градусов. Виной тому – тыл ложбины циклона, куда северные ветры продолжают качать из акватории арктических морей свежий воздух с температурным фоном на 5–7 градусов ниже положенной для первой декады месяца климатической нормы. Тем не менее, 8 сентября останется заключительным ненастным днём на этой неделе.

В пятницу инициатива на синоптической карте станет медленно переходить к антициклону скандинавского происхождения, благодаря чему немного распогодится, поясняют метеорологи. Вероятность дождей минимальна, но будет отмечаться большой суточный ход температуры воздуха. Ночью местами будут возможны заморозки.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в выходные дневная температура повысится до 17 градусов тепла, ночью не ниже +5.

В начале следующей недели погода понемногу начнет портиться – температура немного снизится (совсем немного – максимум на пару градусов), но солнца станет меньше, а затем возможны и небольшие дожди.

Атмосферное давление 10-11 сентября 758-750 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 11 августа было в 2019 году: +25 градусов. А в этот день 1986 года в городе холодно – всего 0,5 градуса выше ноля.