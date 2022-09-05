Не торопитесь соглашаться на обмен кешбэка!

Ярославское отделение Банка России сообщило о мошеннической схеме, которая становится все более популярной в последнее время. Суть ее такова:

Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли. Затем мошенники объясняют, что для совершения операции по обмену необходимо сообщить данные банковской карты и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. Получив эти сведения, злоумышленники совершают кражу денег со счета своей жертвы.

Еще раз напомним, как следует действовать, если к вам поступил звонок по поводу ваших финансов. Вам могут сообщить как негативную информацию (например – на ваши деньги совершается атака!), так и выгодное предложение (получение приза или, как в этой схеме, обмен кешбэка на рубли). Сценарий в обоих случаях один. При поступлении телефонного звонка прервите разговор. Затем самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации. Проверьте поступившую информацию.

И запомните – сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, в том числе трехзначный код с оборотной стороны карты или СМС-код. Помните о том, что если вы самостоятельно перевели деньги мошенникам или предоставили им банковские данные, то банк не обязан возвращать похищенную сумму.

Если вы стали жертвой мошенников немедленно заблокируйте карту с помощью мобильного приложения или личного кабинета на сайте банка. Заблокировать ее также можно через контакт-центр банка (телефон указан на оборотной стороне карты) или в любом его отделении. В течение суток после получения сообщения о списании средств напишите заявление в отделении банка о несогласии с операцией. Также обратитесь с заявлением о хищении денег в любое отделение полиции.