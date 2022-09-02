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На бабье лето не надейтесь

02.09.2022, 7:07, Погода
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Нас ждет холодный сентябрь после жаркого августа.

Прошедшее лето в центрально-европейской части России оказалось тёплым и засушливым. Так, средняя сезонная температура воздуха на 2-3 градуса превысила климатическую норму, а август стал самым жарким за всю историю регулярных метеонаблюдений со среднемесячной температурой выше предыдущего рекорда 2010 года и отклонением температуры примерно на 4 градуса.

Однако осень, опережая климатический календарь на 20 суток, мощно вступила в свои права в первый же день сезона и с резким похолоданием.

По мнению метеорологов, наступивший сентябрь будет прохладным и без классического бабьего лета. Отметившись полярным вторжением из Скандинавии, погода будет сохранять прохладный почерк в течение всего сентября. Среднемесячная температура воздуха вряд ли сможет соответствовать многолетней норме и окажется на 1-2 градус ниже положенного. Осадков выпадет лишь немного меньше (на 10–20 процентов) от нормы.

При таком сценарии рассчитывать на классическое бабье лето не приходится.

В Москве в дневные часы до 16 градусов тепла, ночью не ниже +7, возможны небольшие дожди. В Санкт-Петербурге и Ярославле будет холоднее, днем около +12, ночью +5 … +7, и с осадками.

В начале следующей неделе характер погоды не изменится, т.е. теплее не станет.

Атмосферное давление в выходные 754-751 мм ртутного столба. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 3 сентября было в 1963 году: +27,7 градуса. А в этот день 1994 года в городе холодно – всего 2,9 градуса выше ноля.




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