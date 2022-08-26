Осень наступит по календарю

Обширный антициклон определяет погодные условия на большей части центрально-европейской части России.

В регионе охраняется сухая и жаркая погода. Температура воздуха превышает норму на 7-9 градусов. Днем термометры показывают 30 градусов в тени, но ночи уже немного прохладнее – чувствуется приближение осени.

По мнению метеорологов, аномально засушливый август 2022 года уже догнал по температуре август жаркого лета 2010 года и разделяет с ним первую строчку в знойном рейтинге – в обоих случаях среднемесячная температура составляет около 22 градусов, а с учётом последних прогнозов – может и вовсе стать единоличным лидером.

Конец недели ознаменуется последними погожими летними выходными, но уже с 70-процентной вероятностью мозаичных сухих гроз. Ночью температура составит +14 … +17 градусов, а днём воздух снова разогреется до +28 … +33. В связи с юго-восточным выносом воздушных масс ночью и утром местами возможен смог с ухудшением видимости.

Однако в выходные в регион начнёт прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, активными грозами и шквалистым усилением ветра, что приведет к понижению температуры.

А уже с наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. В первые дни сентября температура резко снизится – практически в два раза, до +12 … +15 градусов.

Однако 27-28 августа в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле днем до 32 градусов жары, ночью не ниже +16.

Атмосферное давление в выходные 753-747 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 27 августа было в 1969 году: +29,6 градуса. А в этот день 2002 года в городе холодно – всего 1,8 градусов выше ноля.