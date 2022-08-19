Жара не отступит ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Жара не отступит

19.08.2022, 7:07, Погода
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В связи с длительным периодом сухой и жаркой погоды на большей части Центрального федерального округа будет постепенно возрастать класс пожарной опасности до высокого (4 класс) до чрезвычайного (5 класс), предупреждают метеорологи и МЧС.

Обширный антициклон занял большую часть центрально-европейской части России. На небе видны лишь редкие облака и ни капли дождя. В ближайшие выходные жара немного ослабеет, но температура по-прежнему будет превышает климатическую норму на 4-7 градусов.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в дневные часы до +27 градусов, ночью не ниже 17 тепла.

В начале следующей неделе характер погоды не изменится, но температура вновь начнет расти (до +33 градусов!), однако вряд ли достигнет рекордных значений августа 1972 года.

Атмосферное давление 20-21 августа 756-753 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, до 6 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 21 августа было в 1972 году: +34,2 градуса. А в этот день 1988 года в городе холодно – всего 5 градусов выше ноля.




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