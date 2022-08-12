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Жара вернулась

12.08.2022, 7:07, Погода
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В ближайшую неделю центрально-европейский регион России будут находиться под опекой антициклона, распространившегося с запада. Вероятность дождей будет минимальна.

Ночи станут немного теплее, а в дневные часы продолжающийся прогрев воздушной массы повысит обычные показания термометров, которые к началу следующей недели приблизятся к 30-градусной отметке, а затем немного превысят ее. Ветер будет неустойчивым по направлению и несильным.

Жара, пришедшая в регион в конце июля, в начале августа сменилась прохладой, но август – летний месяц, поэтому жаркие дни возвращается.

Причина всему – азорский антициклон, который уже много недель висит над Европой. Он не дает собираться облакам, что позволяет солнцу раскалять приземный слой атмосферы. К тому же, в его зоне преобладают юго-восточные ветры. Благодаря чему и поступает очень жаркий воздух из пустыни Сахара.

13-14 августа в Москве и Ярославле днем до 29 градусов жары, в ночные часы не ниже +17. В Санкт-Петербурге на пару градусов прохладнее.

Атмосферное давление в выходные 754-751 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений и очень слабый.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 13 августа было в 1972 году: +31,8 градуса. А в этот день 1997 года в городе холодно – всего 4,5 градусов выше ноля.




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