Температура пошла в рост ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Температура пошла в рост

22.07.2022, 7:07, Погода
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В центрально-европейской части России прохладная неделя с отрицательным отклонением от нормы в несколько градусов завершилась.

В ближайшие дни климатический маятник качнётся в другую сторону, и инициатива в атмосфере начнёт постепенно переходить к антициклону скандинавского происхождения, а значит, погода возьмёт курс на возвращение жаркого лета.

Циклон, принесший похолодание и дожди, довольно быстро ушел на юг, освободив место западному антициклону, который ранее накрыл Европу аномальной жарой. Впрочем, жара не будет такой сильной, как пару недель назад или как сейчас в Европе.

Но в начале следующей недели из-за близости фронтальных разделов, погода приобретет неустойчивый характер, и пройдут локальные кратковременный дожди с грозами. Но существенного снижения температуры ждать не стоит.

В выходные в Москве до 29 градусов жары, в Санкт-Петербурге и Ярославле на пару градусов прохладнее. Ночью температура не опустится ниже 16 градусов тепла.

Атмосферное давление 23-24 июля 748-743 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 23 июля было в 2010 году: +34,7 градуса. А в этот день 1968 года в городе холодно – всего 5,2 градусов выше ноля.




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