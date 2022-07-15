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Жара ушла

15.07.2022, 7:07, Погода
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Средняя температура начала июля была более, чем на 2-4 градуса выше средних показателей. Но в конце недели погода начала меняться.

На смену жарким дням придет прохлада. Высотная ложбина, формирующаяся над европейской территорией России, станет причиной похолодания в большинстве ее районов, поскольку тропосферный холод, конечно трансформируясь, достигнет поверхности земли, отмечают метеорологи.

В предстоящие выходные и начале следующей недели центрально-европейский регион будет находиться под влиянием высокого циклона с центром над Балтикой. Он обеспечит поступление в северо-западные и центральные области Европейской России прохладных воздушных масс.

Не обойдется без кратковременных дождей, но будут и солнечные периоды. Значения средней суточной температуры будут ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

В Москве и Ярославле дневная температура вряд ли превысит 22 градуса тепла, а в Санкт-Петербурге на пару градусов прохладнее. Ночью ожидается не ниже 12.

В начале следующей недели еще немного похолодает, вероятность дождей увеличится.

Атмосферное давление 16-17 июля 747-749 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 16 июля было в прошлом году: +32,7 градуса. А в этот день 2015 года в городе холодно – всего 7,9 градусов выше ноля.




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