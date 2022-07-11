Рыбинск. Криминальная хроника с 4 по 10 июля

Будьте бдительны при покупке или продаже товаров через Интернет

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1988 г.р. и сообщила о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами.

Установлено, что ранее на сайте бесплатных объявлений заявительница разместила информацию о продаже пылесоса. К ней обратился «покупатель», в ходе общения с которым в мессенджере женщина получила ссылку. Ее убедили перейти по данной ссылке и ввести реквизиты своей банковской карты, после чего были списаны денежные средства в сумме 10 тыс. рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция предупреждает:

Будьте бдительны при совершении сделок продажи и покупки в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания.

Все общение должно происходить на площадке сайта объявлений. Не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджере или электронной почте. Никогда и никому не сообщайте данные банковской карты и коды из СМС от банка.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Рыбинском районе

В Рыбинском районе в районе деревни Дмитриевка произошло ДТП. По предварительной информации водитель автомобиля “Нива Шевроле” совершил наезд на велосипедиста. После чего продолжил движение и произвел съезд в кювет, наезд на дерево, опрокидывание транспортного средства.

В результате первого ДТП велосипедист мужчина 1985 г.р. госпитализирован.

После того, как автомобиль “Нива Шевроле” произвел съезд в кювет из автомобиля были госпитализированы трое пассажиров – две девочки 2011г.р. и женщина 1978 г.р.

Ещё один пассажир автомобиля мальчик 2008 г.р. нуждается в амбулаторном лечении.

Водитель автомобиля ” Нива Шевроле” мужчина 1948 г.р. скончался на месте ДТП.

По предварительной информации у водителя автомобиля “Нива Шевроле” во время движения ухудшилось состояние здоровья.

На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Ярославской области введен особый противопожарный режим

Ежегодно в летний период осложняется обстановка с лесными пожарами. Указом Губернатора Ярославской области от 29.06.2022 № 156 «Об установлении особого противопожарного режима на землях лесного фонда, расположенных на территории Ярославской области» на территории региона объявлен особый противопожарный режим.

Он продлится 21 день и предусматривает запрет на посещение гражданами лесов. Также запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и зеленым насаждениям, проведение иных пожароопасных работ.

Напоминаем, что за нарушение правил безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, за умышленный поджог, а также за причинение особо крупного вреда зеленым насаждениям предусмотрена уголовная ответственность.

Прием сообщений от граждан о лесных пожарах на территории Ярославской области обеспечивает специализированная диспетчерская служба по единому федеральному телефону 8 800 100 94 00 или по телефону службы спасения 112.

ОВМ МУ МВД России “Рыбинское” информирует:

В настоящее время отмечается экстренное массовое прибытие на территорию Российской Федерации граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Одним из механизмов, который позволяет указанным лицам урегулировать свое правовое положение в России, является Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа).

В связи с вышеизложенным, с учетом действия Временных правил организации работы с соотечественниками, постоянно проживающими на территории Украины, прибывшими на территорию Российской Федерации, получившими временное убежище в Российской Федерации и желающими принять участие в Государственной программе (утверждены постановлением Правительства РФ от 08.10.2014 № 1032), данная категория лиц, а именно прибывшие в экстренном массовом порядке (после 18.02.2022) с территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и имеющих временное убежище, имеет право на подачу документов для участия в Государственной программе.

Консультации по вопросам участия в Государственной программе можно получить в отделе по вопросам миграции МУ МВД России «Рыбинское» (г. Рыбинск, ул. Свободы, 3А, тел. 8 (4855) 28-36-47).