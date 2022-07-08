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Не очень жарко

08.07.2022, 7:07, Погода
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Жаркая погода в центре России установилась благодаря антициклону, владения которого лишь время от времени нарушают атмосферные фронты, в сопровождении гроз и ливней.

В конце недели регион оказался под влиянием фронтального раздела, сформировавшегося между двумя барическими образованиями – один антициклон, покидая центральные области, направился на Урал, другой пока обживает страны Западной Европы – в итоге стало немного прохладнее.

Впрочем, к воскресенью в Москве и Ярославле дневная температура вновь повысится до 27 градусов, а ночью не опустится ниже 16 тепла. В Санкт-Петербурге днем +22 … +23, ночью +15 градусов.

В начале следующей недели характер погоды температура не измениться, температура еще немного повысится повысится, но уже в середине недели вернется в норму. Возможны небольшие дожди.

Атмосферное давление 9-10 июля 749-745 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 2 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 10 июля было в 1996 году: +34,1 градуса. А в этот день 1991 года в городе холодно – всего 8,0 градусов.




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